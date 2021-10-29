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«Всевышний делает тяжелое легким». Махачев опубликовал фото после церемонии взвешивания

11:14
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Российский боец Ислам Махачев опубликовал пост в Instagram после церемонии взвешивания перед боем с Дэном Хукером.

«Всевышний делает тяжелое легким», — подписал Махачев свое фото с церемонии.

Напомним, оба бойца уложились в весовую категорию. Вес Махачева составил 155,5 фунта (70,5 кг), а Хукера — 156 фунтов (70,7 кг).

Бой Махачев — Хукер станет частью турнира UFC 267, который состоится 30 октября в Абу-Даби.

На счету Махачева 20 побед и поражение. У Хукера 21 победа и 10 поражений.

Видеотрансляцию главных боев турнира UFC 267 Ян — Сэндхаген, Блахович — Тейшейра в прямом эфире покажет телеканал «РЕН ТВ» 30 октября.

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Роман Шишов все материалы автора
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