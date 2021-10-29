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Исмагулов не сделал вес перед боем с Мустафаевым на UFC 267 в Абу-Даби

09:03

Российский боец казахского происхождения Дамир Исмагулов не смог уложиться в лимит легкой весовой категории, показав на весах 74,1 кг. Вес его оппонента Магомеда Мустафаева составил 70,7 кг.

Бой Исмагулов (23-1) — Мустафаев (14-4) станет частью турнира UFC 267, который состоится 30 октября в Абу-Даби.

Видеотрансляцию главных боев турнира UFC 267 Ян — Сэндхаген, Блахович — Тейшейра в прямом эфире покажет телеканал РЕН ТВ 30 октября.

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Роман Шишов все материалы автора
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