Чимаев с трудом уложился в лимит полусреднего веса перед боем в Абу-Даби
Чимаев со второй попытки смог уложиться в лимит весовой категории
11:28
Шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев со второй попытки смог уложиться в лимит весовой категории, показав на весах 77,5 кг. Ранее боец на весах показал 77,7 кг.
Чимаев примет участие в турнире UFC 267, который состоится 30 октября в Абу-Даби. Соперник — представитель Китая Ли Джинглианг.
На счету Чимаева 9 побед в 9 поединках. У Джинглиана 18 побед и 6 поражений.
Видеотрансляцию главных боев турнира UFC 267 Ян — Сэндхаген, Блахович — Тейшейра в прямом эфире покажет телеканал «РЕН ТВ» 30 октября.
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