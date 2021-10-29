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Чимаев с трудом уложился в лимит полусреднего веса перед боем в Абу-Даби

Чимаев со второй попытки смог уложиться в лимит весовой категории
11:28
Хамзат Чимаев.
Хамзат Чимаев.
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Шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев со второй попытки смог уложиться в лимит весовой категории, показав на весах 77,5 кг. Ранее боец на весах показал 77,7 кг.

Чимаев примет участие в турнире UFC 267, который состоится 30 октября в Абу-Даби. Соперник — представитель Китая Ли Джинглианг.

На счету Чимаева 9 побед в 9 поединках. У Джинглиана 18 побед и 6 поражений.

Видеотрансляцию главных боев турнира UFC 267 Ян — Сэндхаген, Блахович — Тейшейра в прямом эфире покажет телеканал «РЕН ТВ» 30 октября.

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Ислам Бабаджанов все материалы автора
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