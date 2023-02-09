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Сегодня, 08:47

Ислам Махачев: «В некоторых странах дети играют в футбол, а в Дагестане — борются»

Давид Хачатрян
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Чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев (23-1) рассказал, почему в Дагестане так много высококлассных борцов.

«В некоторых странах дети играют в футбол, а в нашей республике — занимаются борьбой. Ты будешь бороться всю свою жизнь. Вот почему все дагестанские бойцы обладают такими хорошими навыками борьбы. Это не кикбоксинг. Ты сможешь улучшить свою ударку за пару месяцев, но, чтобы быть хорошим борцом, ты должен заниматься борьбой всю жизнь», — сказал Махачев на ESPN.

Махачев подерется с Александром Волкановски (25-1) на UFC 284 в Перте, Австралия. Турнир состоится в ночь с 11 на 12 февраля.

Ислам Махачев
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