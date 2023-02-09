Павлович проведет бой в апреле, вероятный соперник — Блейдс

Российский тяжеловес Сергей Павлович проведет следующий бой в апреле — скорее всего, против Кертиса Блейдса. Об этом журналистам рассказал менеджер Павловича — Ризван Магомедов.

«Изначально планировалось, что Серега подерется на этом турнире (UFC 285, 4 марта. — Прим. «СЭ»), но перенесли на апрель. У Сергея было предложение [высупить на UFC 285], но после последнего боя были травмы, которые нужно было залечиь. Он к тренировчному лагерю приступил только в середине прошлого месяца, — сказал Магомедов. — Справится ли Сергей с напором Блейдса? Да, справится. Почему нет? Бороться, что ли, не умеет? Он [Сергей] с дагестанцами же дружит, он же работает постоянно. Серега постоянно работает над собой, не стоит на месте. Борьба у него абсолютно не хромает. Мы ранее видели, что Кертиса Блейдса со всеми его навыками борьбы, его можно можно отправить спать».

По словам Магомедова, Павлович может подраться за титул уже в этом году. «Все зависит от исхода боя Ган — Джонс (пройдет на UFC 285. — Прим. «СЭ»), — отметил он. — Кто станет чемпионом, и как рано чемпион будет готов защищать титул. Если он будет готов защищать пояс к концу года, то мы тогда, скорее всего, увидим Серегу в бою за титул».

Также Магомедов допустил, что в 2023-м Магомед Анкалаев вновь подерется за титул UFC в полутяжелом весе. «Анкалаев в одном шаге от титульного боя, — сказал менеджер. — Мы должны провести один бой, вернуться... Не то чтобы вернуться, а показать, как американцы говорят, Real deal. Может быть, к концу года опять подерется за пояс».