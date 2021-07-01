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Махачев — Хабибу: «Полегче, мы уже не в одной весовой категории»

11:46
Ислам Махачев. Фото Instagram
Ислам Махачев. Фото Instagram

Российский боец ММА Ислам Махачев обратился к бывшему чемпиону UFC в легком весе Хабибу Нурмагомедову.

«Полегче, мы уже не в одной весовой категории», — прокомментировал Махачев фотографию, на которой он борется с Хабибом.

Непобежденный Хабиб Нурмагомедов в настоящее время находится в Сан-Хосе, где он помогает Исламу Махачеву и Абубакару Нурмагомедову подготовиться к следующим боям.

В главном событии UFC on ESPN 26, который состоится 18 июля в Лас-Вегасе, Махачев сразится с бразильцем Тиаго Мойзесом. В этом же турнире Абубакар сразится с Даниэлем Родригесом.

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