О'Мэлли проведет бой с Моутиньо на UFC 264

Восходящая звезда легчайшего дивизиона американец Шон О'Мэлли поприветствует в октагоне соотечественника Криса Моутиньо на турнире UFC 264, который состоится в ночь на 11 июля в Лас-Вегасе. Изначально О'Мэлли должен был встретиться с Луисом Смолкой, но Смолка снялся с поединка из-за травмы.

В конце марта на UFC 260 О'Мэлли нокаутировал бразильца Томаса Алмейду в третьем раунде. В августе прошлого года Шон уступил Марлону Вере техническим нокаутом в первом раунде. Таким образом, на его счету 13 побед и одно поражение.

В своем последнем бою, который состоялся в мае на турнире CFFC 96, Моутиньо задушил Эндрю Саласа ручным треугольником в третьем раунде. В его активе девять побед и четыре поражения.