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Лобов ответил тем, кто считает, что Макгрегору необходимо сменить главного тренера

13:29
Конор Макгрегор. Фото Reuters
Конор Макгрегор. Фото Reuters
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Бывший боец UFC Артем Лобов объяснил, почему его друг и спарринг-партнер Конор Макгрегор никогда не уйдет от главного тренера.

«Он никогда не бросит своего тренера, он верный парень, — сказал Лобов в эфире радио Just Scrap на BJPENN.com. — Подождите, ребята, вы хотите сказать, что ему нужно уйти от тренера, который помог ему стать первым в истории чемпионом UFC в двух весовых категориях? Вы же о нем? Тренер, который помог ему достичь того, чего никто не достигал раньше. И вы хотите, чтобы Конор его оставил? Бросьте. Да, это, конечно, чертовски сложная игра, но он никогда этого не сделает».

Макгрегор — бывший чемпион UFC в полулегком и легком весах. Его главным тренером является Джон Кавана.

В ночь на 11 июля на UFC 264 в Лас-Вегасе Конор проведет трилогию против Дастина Порье. Победитель пары станет следующим претендентом на пояс, который сейчас принадлежит бразильцу Чарльзу Оливейре.

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Ислам Бабаджанов все материалы автора

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