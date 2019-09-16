Магомедшарипов объяснил, почему не сразится с Каттаром

Российский боец ММА Забит Магомедшарипов не примет участия в поединке против Келвина Каттара на турнире UFC on ESPN 6. Этот бой должен был пройти 18 октября и стать со-главным событием вечера.

— Так вы уже знаете, к сожалению возвращение в клетку немного откладывается, — написал боец в Instagram.

Серьезное воспаление от занесенной инфекции привело к тому, что несколько дней я буквально не мог ходить. Именно из-за этого было принято решение пройти лечение и перенести бой. Так что до встречи в Москве.