Единоборства
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Авторские рубрики

Горячие темы

Теги

Новости   //    Единоборства / ММА   //    ММА

Магомедшарипов объяснил, почему не сразится с Каттаром

23:23
Теги:

Российский боец ММА Забит Магомедшарипов не примет участия в поединке против Келвина Каттара на турнире UFC on ESPN 6. Этот бой должен был пройти 18 октября и стать со-главным событием вечера.

— Так вы уже знаете, к сожалению возвращение в клетку немного откладывается, — написал боец в Instagram.

Серьезное воспаление от занесенной инфекции привело к тому, что несколько дней я буквально не мог ходить. Именно из-за этого было принято решение пройти лечение и перенести бой. Так что до встречи в Москве.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир