Магомедшарипов объяснил, почему не сразится с Каттаром
Российский боец ММА Забит Магомедшарипов не примет участия в поединке против Келвина Каттара на турнире UFC on ESPN 6. Этот бой должен был пройти 18 октября и стать со-главным событием вечера.
— Так вы уже знаете, к сожалению возвращение в клетку немного откладывается, — написал боец в Instagram.
Серьезное воспаление от занесенной инфекции привело к тому, что несколько дней я буквально не мог ходить. Именно из-за этого было принято решение пройти лечение и перенести бой. Так что до встречи в Москве.
Как вы уже знаете, к сожалению возвращение в клетку немного откладывается. Серьёзное воспаление от занесённой инфекции привело к тому, что несколько дней я буквально не мог ходить. Именно из-за этого было принято решение пройти лечение и перенести бой. Так что до встречи в Москве?? спасибо всем за поддержку?? #UFCFightNight163