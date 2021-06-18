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Магомедкеримов победил Миллендера на турнире PFL 5

02:15
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Россиянин Магомед Магомедкеримов одержал победу в предварительном карде регулярного сезона Professional Fighters League — PFL 5. 31-летний боец досрочно победил американца Кертис Миллендер.

Теперь у Магомедкеримова 28 побед и 5 поражений в ММА. На счету Миллендера 9 поражений и 16 побед.

Напомним, Магомедкеримов — победитель Гран-при PFL в полусреднем весе 2018 года.

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