Магомедкеримов победил Миллендера на турнире PFL 5
02:15
Россиянин Магомед Магомедкеримов одержал победу в предварительном карде регулярного сезона Professional Fighters League — PFL 5. 31-летний боец досрочно победил американца Кертис Миллендер.
Теперь у Магомедкеримова 28 побед и 5 поражений в ММА. На счету Миллендера 9 поражений и 16 побед.
Напомним, Магомедкеримов — победитель Гран-при PFL в полусреднем весе 2018 года.
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