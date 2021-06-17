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Хабиб Нурмагомедов: «Никакого желания возвращаться нет и не будет»

22:40
Хабиб Нурмагомедов. Фото Instagram
Хабиб Нурмагомедов. Фото Instagram
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Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов на пресс-конференции EFC в Казахстане ответил на вопрос о возможном возвращении в ММА.

— Ходят слухи, что если Ислам Махачев выйдет драться за титул UFC и проиграет, вы можете подраться с тем, кто его победил. Хотелось бы узнать из первых уст, правда ли это.

— Я вроде бы сказал... Мой последний бой смотрели? Я там вроде сказал, из первых же уст было? У Ислама Махачева свой путь, у меня свой путь. Если Ислам потерпит какую-то неудачу, я думаю, он сам будет в силах ответить. А мы будем рядом помогать, чтобы этих неудач у него не было. У меня никакого желания возвращаться нет и не думаю, что оно когда-то будет.

Нурмагомедов провел последний поединок в октябре прошлого года, победив удушающим приемом Джастина Гэтжи на UFC 254. В марте текущего года Хабиб объявил о завершении спортивной карьеры.

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