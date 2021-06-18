Тибау победил Макдональда в главном бою PFL 5

Бразилец Глейсон Тибау (35-15) в главном бою Professional Fighters League (PFL) 5 по очкам победил канадца Рори Макдональда (22-6-1).

Несмотря на поражение, Макдональд вышел в плей-офф, где его соперником станет россиянин Магомед Магомедкеримов.

Ранее 37-летний Тибау проиграл бой соотечественнику Жоао Зеферино решением судей, поэтому не заработал очков. Макдональд, ранее выступавший в UFC и Bellator, напротив, победил Кертиса Миллендера в первом раунде и заработал шесть очков.

Тибау также выступал в UFC с 2006 по 2018 год, однако после четырех поражений подряд покинул организацию. В 2012 году он провел бой с российским чемпионом Хабибом Нурмагомедовым и проиграл ему единогласным решением судей.