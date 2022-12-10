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Магомед Магомедов проиграл Патрику Миксу в полуфинале Гран-при Bellator в легчайшем весе

Руслан Минаев
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В США завершился вечер боев Bellator 289, который проходил в Анкасвилле, штат Коннектикут.

Россиянин Магомед Магомедов проиграл удушающим приемом (гильотина) американцу Патрику Миксу в полуфинале Гран-при Bellator в легчайшем весе. Поединок завершился во втором раунде.

Во втором полуфинале Рауфьон Стотс одержал победу раздельным решением судей над Дэнни Сабателло.

В главном бою Bellator 289 Лиз Кармуш победила Джулианну Веласкес болевым приемом (рычаг локтя) во втором раунде.

Магомед Магомедов проиграл Патчи Миксу. Россиянин из Bellator впервые проиграл досрочно. Магомедов не сдался и уснул
ММА
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