Магомед Магомедов проиграл Патрику Миксу в полуфинале Гран-при Bellator в легчайшем весе

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В США завершился вечер боев Bellator 289, который проходил в Анкасвилле, штат Коннектикут.

Россиянин Магомед Магомедов проиграл удушающим приемом (гильотина) американцу Патрику Миксу в полуфинале Гран-при Bellator в легчайшем весе. Поединок завершился во втором раунде.

Во втором полуфинале Рауфьон Стотс одержал победу раздельным решением судей над Дэнни Сабателло.

В главном бою Bellator 289 Лиз Кармуш победила Джулианну Веласкес болевым приемом (рычаг локтя) во втором раунде.