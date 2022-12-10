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Сегодня, 10:12

Анкалаев и Блахович провели финальную дуэль взглядов перед UFC 282

Руслан Минаев
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Россиянин Магомед Анкалаев и поляк Ян Блахович провели финальную дуэль взглядов перед боем за пояс чемпиона UFC в полутяжелом весе.

Поединок пройдет в ночь на 11 декабря (по московскому времени) и возглавит вечер боев на турнире UFC 282 в Лас-Вегасе, Невада (США).

Днем ранее состоялось официальное взвешивание бойцов. Блахович показал вес 92,7 кг, Анкалаев — 92,99 кг.

На счету 30-летнего Анкалаева 18 побед и 1 поражение в ММА, у 39-летнего Блаховича 29 побед и 9 поражений.

Магомед Анкалаев
Ян Блахович
UFC
ММА
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