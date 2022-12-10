Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Р§Рњ 2022
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 10:20

Россиянин из Bellator впервые проиграл досрочно. Магомедов не сдался и уснул

Отдел единоборств «СЭ»
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Магомед Магомедов проиграл Патчи Миксу.
Фото Скриншот трансляции
Магомед Магомедов.
Фото Скриншот трансляции
1/2
Магомед не совладал с джиу-джитсу Патчи Микса.

В ночь с 9 на 10 декабря в Анкасвилле состоялся турнир Bellator 289, в главном поединке которого Рауфеон Стотс раздельным решением судей победил Дэнни Сабателло и вышел в финал Гран-при в легчайшем дивизионе. Во втором полуфинале россиянин Магомед Магомедов встретился с американцем Патчи Миксом.

Для Магомедова это был пятый бой в Bellator, ранее он одержал три победы и однажды уступил как раз нынешнему временному чемпиону Стотсу. До организации Скотта Кокера Магомед выступал в ACB, где держал чемпионский пояс и провел два жестких поединка с Петром Яном. В первом бою Магомедов победил раздельным решением, во втором — уступил единогласным.

Магомед Магомедов. Фото Соцсети
Магомед Магомедов. Фото Соцсети
Фото Соцсети

Патчи Микс выступает в Bellator с лета 2019-го, и за это время он побился со многими топовыми представителями промоушена. Рекорд американца в лиге — 6-1, проиграл он только Хуану Арчулете. В предыдущем бою Микс одолел опытного Киоджи Хоригучи.

Первый раунд начался осторожно, но уже в середине отрезка Патчи поймал россиянина в гильотину. В объятиях соперника Магомедов выживал больше минуты, но все же смог выбраться. Микс предпринял еще одну попытку за минуту до сирены, но в этот раз замок получился не таким плотным.

Магомед Магомедов. Фото Скриншот трансляции
Магомед Магомедов.
Скриншот трансляции

Во второй пятиминутке Магомед стал активнее работать в стойке, но Патчи здорово отвечал и выглядел точно не хуже. В середине отрезка Магомедов прошел оппоненту в ноги и нарвался на гильотину. Микс цепко сжал шею россиянина и заблокировал ноги — Магомед стучать не стал и уснул.

Магомед Магомедов потерпел досрочное поражение впервые в карьере. Он быстро пришел в себя и даже смог стоять на ногах во время объявления победителя. Россиянин был одним из фаворитов Гран-при — это поражение сильно отдалило его от чемпионского пояса.

ММА
2
0
Читайте также
«Оказался неугодным»: как звездного российского биатлониста вынудили сменить сборную
Эмоции и слезы футболистов сборной Бразилии после вылета с ЧМ-2022
Месси сравнялся с Батистутой по числу голов за сборную Аргентины на ЧМ
The Times: США не настаивают на том, чтобы ВСУ не наносили ударов по территории России
Пленный солдат ВСУ рассказал о домогательствах со стороны иностранных наемников
Что такое киберграмотность
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«1 миллион долларов за победу в Гран-при я еще не видел». Вадим Немков: Анкалаев, Павлович, разборки, UFC
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости