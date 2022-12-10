Вагабов считает, что Шульский победит Дацика по очкам

Боец ММА Вагаб Вагабов поделился мнением о грядущем бое Павла Шульского и Вячеслава Дацика.

«Они друг друга секундировали в каждом поединке, как они решили драться, я не знаю. По боксу, по очкам Паша может его «пересчитать», так скажем», — цитирует Вагабова РЕН ТВ.

Вячеслав Дацик и боец-тяжеловес Павел Шульский сойдутся в соглавном бою турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

Четыре боя по правилам ММА зрители смогут увидеть вечером 16 декабря в прямом эфире телеканала РЕН ТВ.