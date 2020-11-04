Магомед Исмаилов: «Дам Емельяненко реванш, если он захочет реабилитироваться»

Боец АСА Магомед Исмаилов рассказал «СЭ», что готов дать реванш Александру Емельяненко.

Бой между ними состоялся 24 июля. Исмаилов победил техническим нокаутом.

— Дадите Емельяненко реванш? — вопрос Исмаилову.

— Если Саша захочет. Ситуация такая, что он поставил на кон все. Он же мог сказать — я тяж, зачем мне с маленьким и лысым драться. Но он не стал отказываться от боя и дал мне шанс. Сейчас я дам ему шанс, ели он захочет реабилитироваться. Почему нет? Но для этого ему нужно вернуться, один раз подраться, хорошо показать себя в клетке, а потом сказать, что его поражение было случайностью. И вперед. (Илья Андреев)