Боец смешанного стиля Магомед Исмаилов накануне своего поединка с Вячеславом Василевским в рамках турнира АСА 95 в Москве заявил, что именно в этом промоушене рассчитывает завершить карьеру.

– Переход в другие промоушены, UFC? Ребята, АСА – последняя организация, где я выступаю. Насчет завершения я ничего не буду говорить, я спешил с заявлениями когда-то, теперь не буду. Хотел завершить пораньше. Что касается Василевского, то он боится, даже когда я шучу. Где я решительный, он боится. Его ждет трудный бой.

В какой-то из моментов Исмаилов даже вскочил с места и попытался выяснить отношения с Василевским прямо на пресс-конференции, однако затем объявил все "шуткой". Бой состоится 27 апреля на "ЦСКА-Арене". (Дмитрий Кузнецов)