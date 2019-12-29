Магомед Исмаилов: «Александр Емельяненко сейчас сильнее Федора»

Российский боец ММА Магомед Исмаилов выразил мнение, что сейчас Александр Емельяненко сильнее, чем его старший брат Федор.

— Мне кажется, Александр сейчас лучше, — сказал Исмаилов. — Лучшие годы Федора позади. А у Александра худшие годы позади. Он привел себя в порядок, стал лучше, чем был. Кубики, прессики.

3 апреля в Москве на турнире АСА 107 состоится бой между 33-летним Исмаиловым (15 побед, 2 поражения, 1 ничья в ММА) и 38-летним Александром Емельяненко (28-7-1). 43-летний Федор Емельяненко (38-6-0) 29 декабря проведет поединок с 41-летним американцем Куинтоном Джексоном (38-13-0) на турнире Bellator 237. (Илья Андреев, Михаил Потапов)