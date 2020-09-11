«Люмпен и маргинал». Михаил Кокляев бросил вызов Александру Емельяненко

Стронгмен Михаил Кокляев в интервью «СЭ» заявил о намерении провести реванш с бойцом ММА Александром Емельяненко.

Боксерский бой между ними состоялся 29 ноября 2019 года — Емельяненко нокаутировал Кокляева в первом раунде.

— Еще будете проводить бои?

— Я тренируюсь по боксерской и качковской схеме. Качаю спину, бегаю кроссы, работаю на лапах, иногда спаррингую, прыгаю на скакалке. Делаю все, что касается функционалки.

— Но бои-то у вас будут?

— Жду, когда появится Саша [Емельяненко].

— То есть вы рассчитываете на реванш?

— Конечно. Вы же слышали, когда Камил Гаджиев на пресс-конференции тогда спросил у меня, дам ли я реванш Саше, если выиграю. Я сказал, что дам. Потом он спросил то же самое у Саши, и он тоже сказал, что даст. Если вы думаете, что мое эмоциональное состояние по отношению к Александру Емельяненко изменилось, то это не так. Оно нисколько не изменилось. Был бой — должен быть реванш. Пусть люди это осуждают. Но я живу по свои правилам.

— Реванш — по правилам ММА или бокса?

— Бокса. Мне надо боксировать так, как на спаррингах, а не так, как это было 29 ноября в ринге.

— Можно ли сказать, что у вас добавилось негатива к Емельяненко после его шутки про полет кукушки?

— У меня больше жалости к нему добавилось после слов Магомеда [Исмаилова].

— Про кукушку?

— Да. У меня есть злость к людям, которые не восприняли основной посыл ни книги, ни фильма «Пролетая над гнездом кукушки» — что если пробовать, пытаться, то в итоге что-то должно получиться, но восприняли быдлячий подкол, быдло-шутку Емельяненко. Кто над этой шуткой посмеялся, то показал уровень своего социального положения — это уровень люмпенов, маргиналов. Емельяненко показал свою маргинальность. Поначалу это вызвало у меня небольшую злость. А когда я понял, что нужно быть выше всего этого, я определил Санька на место люмпена и маргинала, человека с заводской окраины. Я всю жизнь пытаюсь убрать из себя эту заводскую окраину — начиная с того, когда в школе понял, что дружу не с теми людьми, записался в секцию тяжелой атлетики и уже в 16 лет стал мастером спорта. Если бы мы с Сашей жили в одном дворе, то не дружили бы — это однозначно. (Илья Андреев)