Ломаченко и Хейни договорились подраться 20 мая в Лас-Вегасе

Экс-чемпион мира в легком весе Василий Ломаченко (17-2) и абсолютный чемпион мира в легком весе Девин Хейни (28-0) завершили переговоры о том, что их поединок состоится 20 мая в Лас-Вегасе, США. Об этом сообщает ESPN.

Ломаченко в прошлом бою победил Джемейна Ортиса (16-1) единогласным решением судей (115-113, 116-112 и 117-111). Бой состоялся 29 октября 2022-го на Медисон-сквер-гарден в Нью-Йорке, США.

Хейни защитил титулы в бою с Джорджем Камбососом-младшим (20-2) 16 октября 2022-го в Мельбурне, Австралия.