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Лига АСА опубликовала проморолик боя Емельяненко — Исмаилов

12:02
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Опубликован проморолик поединка между российскими бойцами ММА Александром Емельяненко и Магомедом Исмаиловым. Его опубликовала лига АСА.

Бой пройдет 3 апреля на турнире АСА 107 в Москве. Ранее стало известно, что Емельяненко был арестован за пьяный дебош в Анапе.

38-летний Александр Емельяненко, выступающий в тяжелой весовой категории, провел 37 боев в ММА и одержал 29 побед при семи поражениях и одной ничьей. Также у него были два поединка по правилам бокса — одна победа и одна ничья. У 33-летнего Магомеда Исмаилова 19 боев — 16 побед, два поражения и одна ничья.

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