Лидер рейтинга UFC Бернс вылечился от коронавируса

Лидер рейтинга UFC в полусреднем весе Гилберт Бернс излечился от коронавируса. Об этом бразилец сообщил в Twitter.

Вирус был диагностирован у Бернса перел стартом турнира UFC, из-за чего у него сорвался титульный бой с Камару Усманом. В поединке его заменил Хорхе Масвидаль. Усман победил единогласным решением судей.

Бернс выложил заключение врачей и подписал «Без коронавируса!»