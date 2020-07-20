Лидер рейтинга UFC Бернс вылечился от коронавируса
21:49
Лидер рейтинга UFC в полусреднем весе Гилберт Бернс излечился от коронавируса. Об этом бразилец сообщил в Twitter.
Вирус был диагностирован у Бернса перел стартом турнира UFC, из-за чего у него сорвался титульный бой с Камару Усманом. В поединке его заменил Хорхе Масвидаль. Усман победил единогласным решением судей.
Бернс выложил заключение врачей и подписал «Без коронавируса!»
Covid Free! ??— GILBERT BURNS DURINHO (@GilbertDurinho) July 20, 2020
Sem Corona! ?? pic.twitter.com/A6Pb4srIaP
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