Лиана Джоджуа извинилась перед болельщиками за поражение от Кортни Кейси

Представительница наилегчайшей весовой категории UFC грузинка Лиана Джоджуа прокомментировала поражение от американки Кортни Кейси на турнире UFC Fight Night 197.

«Простите, что разочаровала, не знаю, почему-то я чувствовала бой по-другому, а на деле вышло как вы видели. Я разочарована сама в себе, и в том, что не выполнила полностью установку на бой. Спасибо всем, кто поддерживал и был рядом со мной все время подготовки.

Была долгая и тяжелая подготовка к бою, много различных обстоятельств, я очень скучаю по своей семье, которую не вижу из-за этого всего месяцами, и мне жаль, что, пожертвовав многим, я все равно проиграла. Но дело уже сделано», — написала Лиана в Instagram.

Джоджуа уступила сопернице единогласным решением судей по итогам трехраундового боя. Теперь на ее счету в ММА 8 побед и 5 поражений.