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Лиана Джоджуа извинилась перед болельщиками за поражение от Кортни Кейси

11:54
Лиана Джоджуа. Фото Instagram
Лиана Джоджуа. Фото Instagram
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Представительница наилегчайшей весовой категории UFC грузинка Лиана Джоджуа прокомментировала поражение от американки Кортни Кейси на турнире UFC Fight Night 197.

«Простите, что разочаровала, не знаю, почему-то я чувствовала бой по-другому, а на деле вышло как вы видели. Я разочарована сама в себе, и в том, что не выполнила полностью установку на бой. Спасибо всем, кто поддерживал и был рядом со мной все время подготовки.

Была долгая и тяжелая подготовка к бою, много различных обстоятельств, я очень скучаю по своей семье, которую не вижу из-за этого всего месяцами, и мне жаль, что, пожертвовав многим, я все равно проиграла. Но дело уже сделано», — написала Лиана в Instagram.

Джоджуа уступила сопернице единогласным решением судей по итогам трехраундового боя. Теперь на ее счету в ММА 8 побед и 5 поражений.

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Ислам Бабаджанов все материалы автора
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