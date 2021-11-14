Стерлинг — о настрое на бой с Яном: «Не могу дождаться, чтобы доказать их неправоту»
Действующий чемпион легчайшего весового дивизиона UFC американец Алджамейн Стерлинг высказался о настрое на повторный поединок с россиянином Петром Яном.
«Не могу дождаться, чтобы доказать, что они ошибаются!», — написал спортсмен в Instagram.
Ожидается, что бой-реванш между Яном и Стерлингом состоится в начале 2022 года.
В их первом бою, который состоялся в мае этого года в Вегасе, Ян уступил сопернику из-за дисквалификации за неумышленный, но запрещенный удар коленом в голову в четвертом раунде.
Бойцы должны были провести незамедлительный повторный поединок в октябре на UFC 267 в Абу-Даби, однако американец снялся с запланированного боя по причине травмы шеи. Ему на замену вышел Кори Сэндхаген. Ян победил единогласным решением судей и стал временным чемпионом UFC в легчайшем весе.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю