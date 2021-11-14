Действующий чемпион легчайшего весового дивизиона UFC американец Алджамейн Стерлинг высказался о настрое на повторный поединок с россиянином Петром Яном.

«Не могу дождаться, чтобы доказать, что они ошибаются!», — написал спортсмен в Instagram.

Ожидается, что бой-реванш между Яном и Стерлингом состоится в начале 2022 года.

В их первом бою, который состоялся в мае этого года в Вегасе, Ян уступил сопернику из-за дисквалификации за неумышленный, но запрещенный удар коленом в голову в четвертом раунде.

Бойцы должны были провести незамедлительный повторный поединок в октябре на UFC 267 в Абу-Даби, однако американец снялся с запланированного боя по причине травмы шеи. Ему на замену вышел Кори Сэндхаген. Ян победил единогласным решением судей и стал временным чемпионом UFC в легчайшем весе.