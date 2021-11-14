Временный чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян прокомментировал победу Макса Холлоуэя над Яиром Родригесом в главном поединке турнира UFC Vegas 42.

«Мастер спорта по боксу», — написал Ян в Twitter.

Холлоуэй победил Родригеса единогласным решением судей и стал первым бойцом в истории UFC, кто довел до соперников 3 000 ударов.

На счету 29-летнего Холлоуэя 23 победы и шесть поражений. У 29-летнего Родригеса 14 побед и трех поражениях.