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Ян — о победе Холлоуэя над Родригесом: «Мастер спорта по боксу»

11:29
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Временный чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян прокомментировал победу Макса Холлоуэя над Яиром Родригесом в главном поединке турнира UFC Vegas 42.

«Мастер спорта по боксу», — написал Ян в Twitter.

Холлоуэй победил Родригеса единогласным решением судей и стал первым бойцом в истории UFC, кто довел до соперников 3 000 ударов.

На счету 29-летнего Холлоуэя 23 победы и шесть поражений. У 29-летнего Родригеса 14 побед и трех поражениях.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/PetrYanUFC/status/1459668628320579589

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