Ян — о победе Холлоуэя над Родригесом: «Мастер спорта по боксу»
11:29
Временный чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян прокомментировал победу Макса Холлоуэя над Яиром Родригесом в главном поединке турнира UFC Vegas 42.
«Мастер спорта по боксу», — написал Ян в Twitter.
Холлоуэй победил Родригеса единогласным решением судей и стал первым бойцом в истории UFC, кто довел до соперников 3 000 ударов.
На счету 29-летнего Холлоуэя 23 победы и шесть поражений. У 29-летнего Родригеса 14 побед и трех поражениях.
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