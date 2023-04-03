Член Зала славы UFC рассказал, как Джон Джонс может стать величайшим

Легендарный тяжеловес Кен Шемрок (28-17) уверен, что экс-чемпион UFC в полутяжелом и действующий чемпион в тяжелом весе Джон Джонс (27-1) может считаться величайшим в истории бойцом, если победит экс-чемпионов в тяжелом весе Стипе Миочича (20-4) и Франсиса Нганну (17-3).

«Мне нравится Джон, но люди слишком легко разбрасываются словом «Величайший». По моему мнению, Джонс может стать величайшим, если побьет Миочича, а затем Нганну. Ему нужны эти двое, чтобы стать величайшим», — сказал Шемрок в интервью The Schmo.

Джонс победил Сирила Гана (11-2) и стал новым чемпионом UFC в тяжелом весе. Бой состоялся 4 марта на UFC 285 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.