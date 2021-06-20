«Корейский Зомби» хочет сразиться с Максом Холлуэем: «У него нет мощи в ударах»

Топовый полулегковес UFC Чен Сон Джон («Корейский Зомби») хочет провести следующий бой против экс-чемпиона Макса Холлоуэя.

«У Макса нет мощи в ударах, — сказал южнокорейский спортсмен на пресс-конференции после победы над Иге. — Я могу победить его».

«Этот бой [с Дэном Иге] действительно дал мне уверенность в том, что я могу вмешаться в титульную гонку и стать чемпионом мира, — продолжил он. — Определенно, я хочу сначала получить титульный шанс. Если не титульный бой, то я готов сразиться с Максом Холлоуэем. Но я уважаю Яира Родригеса и не хочу прыгать между этими двумя, когда они уже договорились о бое».

«Корейский Зомби» в главном бою турнира UFC Fight Night 190, который завершился сегодня в США, победил американца Дэна Иге единогласным решением судей.

Теперь на счету 34-летнего Сона Джона 17 побед и 6 поражений.