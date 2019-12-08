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Лэдд техническим нокаутом победила Куницкую на турнире UFC on ESPN 7

06:56

Американка Аспен Лэдд ?техническим нокаутом победила россиянку Яну Куницкую на турнире UFC on ESPN 7 в Вашингтоне (США). Поединок был остановлен в третьем раунде после того, как Лэдд повалила Куницкую и провела серию мощных ударов.

На счету американки 9 побед в 10 боях. У Куницкой 12 побед и 5 поражений.

Главным событием вечера станет поединок легендарного тяжеловеса Алистара Оверима против непобежденного бойца из Суринама Жаирзиньо Розенштруйка.

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