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Куниев победил на претендентской серии Дана Уайта, но не получил контракт с UFC

11:50
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Чемпион лиги Eagle Fighting Championship Ризван Куниев выступил на претендентской серии Дана Уайта.

28-летний россиянин победил техническим нокаутом бразильца Эдвиана Сантоса в начале третьего раунда. При этом Куниев не получил контракт от UFC.

Рекорд Куниева в ММА — 11 побед и 2 поражения. Он является чемпионом EFC, которая принадлежит экс-чемпиону UFC в легком весе Хабибу Нурмагомедову.

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