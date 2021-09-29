Куниев победил на претендентской серии Дана Уайта, но не получил контракт с UFC

Чемпион лиги Eagle Fighting Championship Ризван Куниев выступил на претендентской серии Дана Уайта.

28-летний россиянин победил техническим нокаутом бразильца Эдвиана Сантоса в начале третьего раунда. При этом Куниев не получил контракт от UFC.

Рекорд Куниева в ММА — 11 побед и 2 поражения. Он является чемпионом EFC, которая принадлежит экс-чемпиону UFC в легком весе Хабибу Нурмагомедову.