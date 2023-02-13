Куницкая заявила, что Тиаго Сантос доволен отношением и финансовыми условиями в PFL

Выступающая в легчайшем дивизионе UFC россиянка Яна Куницкая рассказала о подготовке ее мужа, бразильца Тиаго Сантоса к дебюту в PFL и отметила, что ему нравятся условия в организации.

«Условиями в организации он очень доволен, чувствуется разница в отношении. Устраивает его и финансовый момент, так как мы деремся за деньги, а условия стали лучше. Для Тиаго также важен большой вызов. Он любит, когда соперник сильный, и ему не хочется проводить легких поединков. Он очень рад, что ему дали такого соперника. Это лучший из вариантов, какой можно было бы представить. Миллион дают только за победу, а также идет гонорар за каждый поединок, поэтому выходит сумма намного больше. Конечно, сейчас под занавес карьеры хотелось бы выиграть. Мы не загадываем, сколько он еще будет драться, но ему уже 39 лет. Хотелось бы заработать, наконец», — приводит слова Куницкой MMA.Metaratings.ru.

1 апреля в Лас-Вегасе Тиаго Сантос проведёт дебютный бой в PFL в рамках первого тура нового сезона с победителем сезона-2022 австралийцем Робом Уилкинсоном.