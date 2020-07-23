Куницкая усомнилась в честности тестирований USADA

Россиянка Яна Куницкая сомневается в том, что бойцы, тренирующиеся за пределами США, регулярно проходят проверки на допинг. 8 августа она проведет поединок с бразильянкой Кетлин Виейра

— Мы с Тиаго Сантосом провели два месяца в России, а потом шесть месяцев в Бразилии, — написала Куницкая в своем Twitter. — За это время Антидопинговое агентство США (USADA) ни разу не проверило нас на допинг!

Моя первая неделя в США, и меня уже протестировали. Заставляет задуматься, все ли спортсмены, тренирующиеся за пределами Соединенных Штатов, регулярно проходят тестирование.