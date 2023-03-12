Кудряшов считает, что Яну нужен жесткий тренер-авторитет

Бывший претендент на титул чемпиона мира в первом тяжелом весе Дмитрий Кудряшов поделился впечатлениями от поединка Петра Яна с Мерабом Двалишвили.

«Расстроился из-за выступления Петра Яна. Но порадовали Александр Волков и Никита Крылов. Сам турнир получился классным. Я не нахожусь рядом с Петром, но люди, имеющие представление о его подготовке, говорят, что нельзя за две недели приезжать за океан. Нужен тренер, которого будет слушать Петр. Нужно менять подход к тренировкам, подготовку. Хотя Ян нормально выглядел. Хотелось бы лучше, потому что мы от него ждем ярких выступлений, но не сказать, что он был не готов. Недооценка? Ян подогревал интерес к бою. Как можно на таком уровне недооценивать соперника? Мераб — не тот парень, который не умеет драться. Топ сильнейшей лиги мира. Ян может вернуться на чемпионский уровень. Нельзя сказать, что Петя изношен боями. Он достаточно молод. Нужно более серьезное отношение команды, чтобы Петром управляли, чтобы он слышал и слушал тренера, который будет не только другом, но и авторитетом. Нужен жесткий парень, который будет давать Яну только то, что нужно, а Петр будет неукоснительно выполнять его команды», — приводит слова Кудряшова MMA.Metaratings.ru.

12 марта на турнире UFC Fight Night россиянин Петр Ян потерпел поражение в пятираундовом поединке против Мераба Двалишвили. Эта неудача стала третьей подряд в UFC в карьере россиянина и четвертой с момента дебюта в американском промоушене.