Бикрев удивился, что менеджер Яна был в углу бойца

Чемпион AMC Fight Nights в полусреднем весе Дмитрий Бикрев прокомментировал поражение Петра Яна в бою с Мерабом Двалишвили.

«Разочарован выступлением Петра. Повлиял ли на психологию Яна толчок на взвешивании? Никакого отношения к поединку это не имеет. Это шоу. У них была конфликтная ситуация, Мераб оскорбил Петра, Ян имел полное право толкнуть соперника. По факту, Петр не показал выступление. Яну нужно пересмотреть свой тренировочный лагерь, провести изменения в тренерском штабе. Не хватает хорошего тренера. Тусоваться с друзьями в Тайланде, конечно, прикольно. Для меня было удивлением, что Саят Абдурахманов был в углу Петра. Я как спортсмен понимаю, что мой менеджер никогда не будет в моем углу. Он сидит в зрительском зале и переживает. Даже в раздевалке он занимается организационными вопросами. В тренировочном процессе он никак не участвует. Для меня появление Саята в углу стало откровением. На поражении могла сказаться травма ноги, которую Двалишвили отбил в первых раундах», — приводит слова Бикрева MMA.Metaratings.ru.

12 марта на турнире UFC Fight Night россиянин Петр Ян потерпел поражение в пятираундовом поединке против Мераба Двалишвили. Эта неудача стала третьей подряд в UFC в карьере россиянина и четвертой с момента дебюта в американском промоушене.