«Куда стрела упадет, с тем и буду драться». Магомедшарипов рассказал о сложностях с выбором соперника

Российский боец ММА Забит Магомедшарипов опубликовал новую фотографию в Instagram. На фото он с луком и стрелой целится вверх.

«Куда стрела упадет, с тем и буду драться, — написал спортсмен в соцсети. — Не удивлюсь, если следующего соперника будут выбирать именно таким способом».

29-летний россиянин ранее должен был провести бой с Яром Родригесом, но поединок сорвался из-за травмы мексиканца. В UFC не смогли найти ему замену.

Магомедшарипов выступает в полулегком весе. Он провел 19 поединок в ММА и одержал 18 побед (6 нокаутом) при одном поражении.