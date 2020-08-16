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«Куда стрела упадет, с тем и буду драться». Магомедшарипов рассказал о сложностях с выбором соперника

04:38
Забит Магомедшарипов. Фото USA Today Sports
Забит Магомедшарипов. Фото USA Today Sports
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Российский боец ММА Забит Магомедшарипов опубликовал новую фотографию в Instagram. На фото он с луком и стрелой целится вверх.

«Куда стрела упадет, с тем и буду драться, — написал спортсмен в соцсети. — Не удивлюсь, если следующего соперника будут выбирать именно таким способом».

29-летний россиянин ранее должен был провести бой с Яром Родригесом, но поединок сорвался из-за травмы мексиканца. В UFC не смогли найти ему замену.

Магомедшарипов выступает в полулегком весе. Он провел 19 поединок в ММА и одержал 18 побед (6 нокаутом) при одном поражении.

Дополнительная информация:

https://www.instagram.com/p/CD7Bic-BtBn/

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