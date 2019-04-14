Крылов одержал первую победу после возвращения в UFC

Боец Никита Крылов победил американца Овниса Сен-Прю на турнире UFC 236 в Атланте. Во втором раунде он провел удушающий прием сзади, после чего соперник сдался.

The Miner gets his revenge! 🇺🇦@KrylovUFC chokes OSP out in the second round at #UFC236! pic.twitter.com/qR6bmBwLB7 – UFC Europe (@UFCEurope) 14 апреля 2019 г.

Крылов провел второй поединок после возвращения в UFC. В первом он в сентябре 2018 года уступил Яну Балаховичу на турнире в Москве.

До этого боец провел несколько боев в Fight Nights Global. С августа 2013 по декабрь 2016 проводил поединки в UFC. Всего на счету 27-летнего Крылова 31 бой, 24 победы и 6 поражений в профессиональной карьере.

Крылов является уроженцем Красного Луча Луганской области. Сейчас живет и тренируется в Москве. Ранее Крылов в интервью "СЭ" заявил, что поддерживает непризнанную ЛНР и выступает с украинским паспортом только из-за организационных тонкостей.