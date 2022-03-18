Ковингтон о том, что Джона Джонса бросила невеста: «Я рад, что она наконец приняла правильные меры»

Экс-претендент на титул UFC в полусреднем весе Колби Ковингтон отреагировал на новость о том, что бывшего чемпиона полутяжелого дивизиона Джона Джонса бросила невеста.

«Я давал ему честную информацию. Он наконец-то... Знаешь, он часто бил ее. Пару раз он оставлял ее окровавленной, но я думаю, что в конце концов он вбил в нее немного здравого смысла, — сказал Ковингтон в интервью ютуб-каналу Sportskeeda. — Она наконец пришла в себя и поняла, что ей нужно уйти от него. Он подонок и отморозок. Вы только посмотрите на этого парня, он же преступник и уголовник. Просто кусок дерьмовой демонической личности. Так что, вы знаете, я счастлив, что она наконец приняла правильные меры».

Джонс, арестованный в Лас-Вегасе по обвинению в домашнем насилии, объявил в Twitter, что его бросила невеста Мозес. Бывший чемпион UFC в полутяжелом весе добавил, что она больше не вернется к нему.

На счету 34-летнего Джонса 26 побед, 1 поражение и 1 бой, признанный несостоявшимся.