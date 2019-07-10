Ковингтон не верит, что Аскрен может вернуться на ринг

Боец UFC Колби Ковингтон прокомментировал поражение Бена Аскрена от Хорхе Масвидаля на 5 секунде боя UFC 239.

– Раньше я уже говорил, что Аскрен поймает лицом колено, – цитирует Ковингтона MMA Fighting. – Он просто идет на вас с опущенной головой, даже не пытается бить перед тем, как провести тейкдаун. Мне заранее было ясно, как пройдет его поединок с Хорхе.

Бен переоценен. Все понимают, что он умеет лишь бороться. В UFC он набрал рекорд – два поражения нокаутами. Ему стоит вернуться в Азию ко всем остальным отбросам. Аскрена запомнят, как жертву самого быстрого нокаута в истории промоушена. Он не вернется и никогда уже не будет прежним. После такого не восстанавливаются.

Бой завершился уже на 5 секунде после удара Масквидая коленом в голову Аскрену. Это был самый быстрый поединок за всю историю UFC.

Самый быстрый нокаут в истории UFC. Видео поединка Масдиваля и Аскрена