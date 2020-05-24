Ковингтон хочет подраться со звездой рестлинга

Бывший временный чемпион UFC в полусреднем весе Колби Ковингтон назвал своего следующего возможного соперника. Он готов подраться с популярным рестлером Дрю Макинтайром, который ранее вызвал его на поединок.

— В прошлый раз, когда я был здесь, мы говорили о Дрю МакИнтайре, — приводит слова Ковингтонa MMA Fighting со ссылкой на передачу What the Heck. — Вы подписали этому мужику смертельный приговор. Теперь на ваших руках будет кровь Дрю Макинтайра. Дело в том, что он сейчас несет разную чушь о том, что хочет провести несанкционированный поединок. Я не боюсь боя, мне нравится драться.

В настоящий момент мир — странное место. Я могу драться с кем захочу. Просто надо попросить об этом Дану Уайта.