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5 октября, 18:57

Костя Цзю оценил шансы Исмаилова на победу в поединке с Иличем

Иван Торопцев
Корреспондент
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Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Константин Цзю обратился к Магомеду Исмаилову и оценил его шансы на победу в поединке против серба Александра Илича.

«Магомед, я уверен, что у тебя может все получиться. Я хочу увидеть тебя опять в зале. Мы должны обсудить это все, создать план», — приводит РЕН ТВ слова Цзю.

Поединок Исмаилова и Илича состоится 7 октября на турнире промоушена PRAVDA. Телеканал РЕН ТВ покажет бой в прямом эфире.

Источник: https://ren.tv/news/sport/1031649-kostia-tsziu-predrek-pobedu-ismailovu-v-boiu-protiv-ilicha
Костя Цзю
Магомед Исмаилов
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