Костя Цзю оценил шансы Исмаилова на победу в поединке с Иличем

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Константин Цзю обратился к Магомеду Исмаилову и оценил его шансы на победу в поединке против серба Александра Илича.

«Магомед, я уверен, что у тебя может все получиться. Я хочу увидеть тебя опять в зале. Мы должны обсудить это все, создать план», — приводит РЕН ТВ слова Цзю.

Поединок Исмаилова и Илича состоится 7 октября на турнире промоушена PRAVDA. Телеканал РЕН ТВ покажет бой в прямом эфире.