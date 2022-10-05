Гэтжи: «После операции на нос я, спустя 13 лет, наконец, наслаждаюсь возможностью дышать»

Боец легкого веса UFC Джастин Гэтжи рассказал, как улучшилась его жизнь после операций на нос и глаза.

«13 лет я жил без носа, — сказал Гэтжи в интервью YoutTube-каналу MMAFighting. — По сути, я был лишен двух моих органов чувств — зрения и обоняния, и сейчас мне вернули и то и другое. Я даже не знаю, что лучше. Возможность видеть 20/20 (способность четко видеть объект с расстояния 20 футов. — Прим. «СЭ») — это нечто особенное.

Как и возможность учуять запах готовящейся еды, нормально спать и просто жить, как и должен жить человек. Иметь два способа получения кислорода [рот и нос] - это то, чем я по-настоящему наслаждаюсь сейчас.

Когда я последний раз до операции мог учуять запах еды? Когда я учился в колледже, занимался борьбой, был разгар сезона, я гонял вес. Но я тогда питался фаст-фудом. Не скучаю по этому времени и не помню его особо. Сейчас я ем хорошую еду, и теперь смогу наслаждаться ей по полной».

7 мая Гэтжи проиграл Чарльзу Оливейре удушающим приемом в титульном бою на UFC 274.