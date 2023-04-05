Кормье: «Конор сделал из Хабиба суперзвезду»

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье (22-3) заявил, что Конор Макгрегор (22-6) помог Хабибу Нурмагомедову (29-0) и Дастину Порье (29-7) стать звездами мирового масштаба.

«Конор сделал двух моих лучших друзей, которых я люблю и ценю больше всех, суперзвездами. Он сделал Хабиба мегазвездой, а Порье поднял до такого уровня популярности, о котором он даже не мечтал. Так что Конор не только продвигает себя, но и помогает другим бойцам, с которыми он делит октагон», — сказал Корьме на шоу DC & RC.

Макгрегор проиграл Нурмагомедову сабмишном в четвертом раунде. Бой состоялся в 2018 году на UFC 229. Затем ирландец дважды уступил Порье техническим нокаутом в 2021 году.