Глава кулачной лиги BKFC: «Нганну просит нереальные деньги»

Президент Bare Knuckle Fighting Championship Дэвид Фельдман подтвердил, что они больше не заинтересованы в экс-чемпионе UFC в тяжелом весе Франсисе Нганну (17-3).

«Мы общались с Франсисом Нганну. Мы связались с ним, с его командой, но он просит нереальные деньги, и мы не готовы платить за него такие деньги. Я думаю, что ему нужно определиться, где продолжить карьеру. С каждым днем его ценность понемногу снижается», — сказал Фельдман на пресс-конференции BKFC.

Нганну не смог договориться с UFC и стал свободным агентом. Он ушел в статусе чемпиона организации.