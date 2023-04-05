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Сегодня, 10:34

Глава кулачной лиги BKFC: «Нганну просит нереальные деньги»

Давид Хачатрян
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Президент Bare Knuckle Fighting Championship Дэвид Фельдман подтвердил, что они больше не заинтересованы в экс-чемпионе UFC в тяжелом весе Франсисе Нганну (17-3).

«Мы общались с Франсисом Нганну. Мы связались с ним, с его командой, но он просит нереальные деньги, и мы не готовы платить за него такие деньги. Я думаю, что ему нужно определиться, где продолжить карьеру. С каждым днем его ценность понемногу снижается», — сказал Фельдман на пресс-конференции BKFC.

Нганну не смог договориться с UFC и стал свободным агентом. Он ушел в статусе чемпиона организации.

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