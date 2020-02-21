Кормье вызвал на бой Хабиба, пообещав разбить лицо

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье в шутку вызвал на бой чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова. Россиянин оценил подкол и согласился на поединок.

— Я выиграл все, что можно. Кроме нового пояса. Дай мне титульник, Хавьер. Я хочу биться с ним, я разобью ему лицо только джебом, как в прошлый раз. В прошлый раз я разнес ему лицо джебом. Пожалуйста, дай мне титульник, — сказал Кормье.

— В любое время, братан. Я все время здесь. Я уже здесь целую неделю, а этого парня не видно, тренер. Где ты был?, — ответил Хабиб.