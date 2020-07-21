Кормье сомневается, что Хабиб вернется в октагон

Американский боец ММА Даниэль Кормье считает, что российскому чемпиону Хабибу Нурмагомедову будет очень тяжело вернуться в бои. Этим летом у него умер отец и тренер Абдулманап Нурмагомедов?.

«Я не думаю, что Хабиб будет драться в этом году, если честно. Даже очень сильному человеку потребуется много сил после такого, чтобы вернуться в октагон когда-либо снова, я считаю», — сказал Кормье в интервью ESPN.