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Кормье сомневается, что Хабиб вернется в октагон

02:41
Даниэль Кормье. Фото Instagram
Даниэль Кормье. Фото Instagram
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Американский боец ММА Даниэль Кормье считает, что российскому чемпиону Хабибу Нурмагомедову будет очень тяжело вернуться в бои. Этим летом у него умер отец и тренер Абдулманап Нурмагомедов?.

«Я не думаю, что Хабиб будет драться в этом году, если честно. Даже очень сильному человеку потребуется много сил после такого, чтобы вернуться в октагон когда-либо снова, я считаю», — сказал Кормье в интервью ESPN.

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