Кормье может завершить карьеру после боя с Миочичем

Чемпион UFC в тяжелом весе Даниэль Кормье, возглавляющий рейтинг лучших бойцов вне зависимости от весовой категории, может завершить карьеру после следующего поединка.

По словам 40-летнего бойца, в любом случае ему осталось не так много поединков. Бой Кормье со Стипе Миочичем пройдет 17 августа на турнире UFC 241.

– Я всегда говорил, что буду драться, пока мне не исполнится 40 лет. Если сдержу данное себе слово, то бой с Миочичем может стать последним в карьере. В любом случае, не думаю, что проведу еще много поединков, – цитирует Кормье BJPenn.