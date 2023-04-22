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Сегодня, 22:18

Грузинский средневес Долидзе рассказал о дате следующего боя в UFC

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Грузинский боец Роман Долидзе прокомментировал поражение Марвину Веттори на турнире UFC 286.

«Не могу сказать, что мне чего-то не хватило в бою с Веттори. Я думаю, я выиграл бой с Марвином. Конечно, я мог сделать больше, но так как я считал, что побеждаю, больше не сделал.

Что касается следующих оппонентов, то мне уже предлагали подраться 10 июня. Предложили нескольких соперников, но я сам хочу вернуться в июле-августе. Поэтому планирую следующий поединок на это время», — приводит слова Долидзе MMA.Metaratings.ru.

Долидзе уступил Веттори единогласным решением судей 18 марта. На счету 34-летнего грузина 12 побед и два поражения в UFC. Долидзе занимает девятое место среди бойцов среднего веса.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/dolidze-rasskazal-kogda-provedet-sleduyushii-poedinok-v-ufc-245378/
Роман Долидзе
UFC
ММА
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