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Копылов выступит на турнире UFC в Москве

16:01

Российский боец ММА Роман Копылов выступит на турнире UFC в Москве 9 ноября. Об этом сообщил менеджер бойца Александр Скаредин.

— Копылов выступит на турнире UFC в Москве, контракт подписан, — цитирует менеджера ТАСС. — В ближайшее время будет известен соперник.

Копылов должен был дебютировать в UFC 20 апреля на турнире в Санкт-Петербурге, но не смог этого сделать из-за травмы плеча. Он провел восемь поединков в ММА и во всех победил. В предыдущем поединке он оказался сильнее швейцарского бойца Ясуби Эномото.

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/6808532

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