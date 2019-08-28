Российский боец ММА Роман Копылов выступит на турнире UFC в Москве 9 ноября. Об этом сообщил менеджер бойца Александр Скаредин.

— Копылов выступит на турнире UFC в Москве, контракт подписан, — цитирует менеджера ТАСС. — В ближайшее время будет известен соперник.

Копылов должен был дебютировать в UFC 20 апреля на турнире в Санкт-Петербурге, но не смог этого сделать из-за травмы плеча. Он провел восемь поединков в ММА и во всех победил. В предыдущем поединке он оказался сильнее швейцарского бойца Ясуби Эномото.