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«Конор просто ищет парней, которых может добить». Кормье — о возвращении Макгрегора

19:32
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Экс-чемпион UFC в двух дивизионах Даниэль Кормье высказался относительно слов бывшего чемпиона в двух весовых категориях Конора Макгрегора о готовности драться с любым соперником.

«Конор просто ищет парней, которых может добить. Вот с тобой бы, Ариэль, (журналист ESPN — прим. «СЭ») он бы подрался точно. Если бы Конор был готов драться с кем угодно, он согласился бы заменить Хабиба в бою против Фергюсона», — цитирует Кормье ESPN.

Позже стало известно, что Макгрегор в декабре проведет поединок против Дастина Порье.

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