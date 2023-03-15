Конор Макгрегор: «Я хочу провести еще 100 боев»

Экс-чемпион в полулегком и легком весе UFC Конор Макгрегор (22-6) заявил, что не думает о завершении карьеры.

«Я хочу еще 100 боев, — сказал Макгрегор в интервью My Mom's Basement. — Я хочу быть стабильным. Я над этим работаю. Я слишком долго не дрался. Это связано с политикой боев, с травмами, с жизнью. Такое бывает. Я взволнован и надеюсь, что у меня будет хорошая череда поединков.

Меня ожидает много захватывающих боев, у меня есть соперники, есть ребята, которые находятся на подъеме, ребята, которые выступают в других дивизионах. У меня на радаре много поединков, и я рад каждому из них. Вот и все. Пожалуйста, боже, пусть это случится».

Макгрегор и Майкл Чендлер (23-8) являются наставниками на The Ultimate Fighter 31. В конце сезона они проведут друг с другом бой.